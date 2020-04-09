Вашингтон, 9 апреля 2020, 02:09 — REGNUM Момент, когда ситуация с распространением коронавируса в США начнет стабилизироваться, близок, заявил американский президент Дональд Трамп 8 апреля в ходе брифинга в Белом доме.
Президент считает, что победа над инфекцией будет достигнута раньше, чем многие себе представляли.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Дональд Трамп написал в своем Twitter, что коронавирус будет побежден довольно быстро.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп верит в скорую победу над коронавирусом