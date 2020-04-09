Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Момент, когда ситуация с распространением коронавируса в США начнет стабилизироваться, близок, заявил американский президент Дональд Трамп 8 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

Президент считает, что победа над инфекцией будет достигнута раньше, чем многие себе представляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Дональд Трамп написал в своем Twitter, что коронавирус будет побежден довольно быстро.

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