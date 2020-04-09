Кито, , 01:53 — REGNUM Количество летальных исходов от заболевания COVID-19 в Эквадоре достигло 242, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране выявили 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 22 пациента от болезни скончались. Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Эквадоре достигло 4450.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля власти Эквадора обратились к российским профильным ведомствам и компаниям за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, Эквадор обратился к компаниям и лабораториям из России с просьбой оказать поддержку и выделить лекарства, средства защиты и респираторы.

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