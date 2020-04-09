Владивосток, , 02:34 — REGNUM В Приморье официально подтверждено ещё четыре случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего, по информации оперативного штаба, по состоянию на 18:00 в среду, 8 апреля, в Приморье зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции.

«Официальные лабораторные результаты подтвердились у трёх человек, чьи тесты находились в статусе «сомнительные» с утра, а также один случай ещё прибавился после 13:00 сегодня», — отметили в ведомстве.

Здесь также сообщают, что тесты ещё пяти человек, находящихся на госпитальном карантине, получили статус «подозрительные». Всего в крае под медицинским наблюдением находится 8 тысяч жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье появятся новые пункты изоляции, в которые будут помещаться на 14-дневный карантин все пребывающие в Приморье.