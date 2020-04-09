Чикаго, США, , 01:39 — REGNUM Решение запретить с 9 апреля продажу алкогольных напитков после 21:00 приняли власти американского города Чикаго для предотвращения скоплений людей в магазинах по продаже спиртного, заявила мэр мегаполиса Лори Лайтфут 8 апреля в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что запрет действует на время указа губернатора штата Иллинойс о режиме самоизоляции. Лайтфут пояснила, что ограничение пришлось ввести из-за частых нарушений правил дистанцирования между людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в нескольких регионах США власти разрешили предприятиям общественного питания и винодельням доставлять алкогольные напитки к клиентам на дом.

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