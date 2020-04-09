Триполи, , 01:24 — REGNUM Не менее 21 случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Ливии, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране выявили еще один случай заражения коронавирусом нового типа. Также за время пандемии в Ливии один человек умер от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Ливии выздоровел первый пациент с коронавирусной инфекцией. Первый умерший от COVID-19 на территории страны был зафиксирован 8 апреля.

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