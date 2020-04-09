Бразилиа, , 00:45 — REGNUM Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Бразилии достигло 15 927. Об этом 8 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

За сутки было зарегистрировано 2 210 новых случаев заболевания и 133 летальных исходов. Всего с начала пандемии коронавируса в стране от COVID-19 скончалось 800 человек.

Большая часть всех пациентов с данным диагнозом по-прежнему находится в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что коронавирус проник в Бразилию примерно за месяц до выявления первого случая заражения.

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