Амман, , 00:37 — REGNUM Власти Иордании намерены ввести комендантский час на два дня из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

Комендантский час будет действовать полные двое суток, в течение которых жителям будет запрещено покидать свои дома. Действие ограничений продлится до полуночи 11 апреля.

Отмечается, что в стране за прошедшие сутки было выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 358.

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