Варшава, , 00:16 — REGNUM Глава CD Projekt Red Адам Кичиньский успокоил фанатов, сообщив, что несмотря на переход компании на удалённый формат работы, она не планирует переносить релиз Cyberpunk 2077. Об этом 8 апреля сообщил журнал PC Gamer.

«У нас нет недостатка в мотивации, и мы также обладаем всеми инструментами, необходимыми для облегчения удаленной работы», — сказал Кичиньский, добавив, что в таком режиме работники студии трудятся уже более трёх недель и результаты этой работы говорят о том, что вряд ли в ней будут какие-то серьёзные сбои.

«Наши планы не изменились — мы готовимся к сентябрьскому релизу Cyberpunk», — подчеркнул руководитель компании.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt RED решила провести конкурс под названием Cyber-Up Your PC. Всем его участникам предлагается модифицировать свой ПК в стилистике Cyberpunk 2077.

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