Лима, , 00:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения продлили в связи с угрозой распространения коронавируса власти Перу. Об этом 8 апреля сообщил президент страны Мартин Вискарра в своём заявлении, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Как пояснил Вискарра, в настоящее время нельзя снизить контроль и уменьшить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава Перу отметил, что наступает самое тяжёлое время для борьбы и поэтому властями было принято решение о продлении режима ЧП до 26 апреля. До продления режим ЧП действовал в Перу до 12 апреля.

На настоящее время в Перу зарегистрировано 4 342 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество погибших пациентов с выявленным коронавирусом составляет 121 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителям Перу власти запретили выходить из дома в дни 9 и 10 апреля перед празднованием католической Пасхи.

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