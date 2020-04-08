Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Видеостриминговый сервис Twitch внёс изменения в свои правила, касающиеся демонстрации наготы. Об этом 8 апреля сообщил портал Screen Rant.

Изменения касаются видео «наводящего на мысли о сексе» и трансляций тех людей, которые занимаются боди-артом, косплеем и стримами с пляжей. Отмечается, что сервис по-прежнему будет блокировать видео с нескрытыми гениталиями и прочими частями тела, однако его администрация отметила, что если стримеры будут соблюдать опредлённые требования, то их видео не будет блокироваться.

Ранее в сети бурно обсуждалась блокировка аккаунта пользовательницы сервиса, известной под ником видео Forkgirl, которая занимается боди-артом. Девушка утверждала, что её наказали несправедливо и отмечала, что она не нарушала правил, поскольку части её тела были покрыты непрозрачным слоем краски.

Читайте ранее в этом сюжете: Стриминговый сервис Quibi с особыми функциями запущен в США