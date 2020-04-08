Валлетта, , 23:55 — REGNUM Летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2 впервые зарегистрирован на Мальте, пишет 8 апреля Malta Today.

Мальтийский министр здравоохранения Крис Феарне рассказал, что умерла женщина 92 лет, в анамнезе которой были заболевание сердечнососудистой системы и сахарный диабет.

Напомним, на Мальте количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 299. Первый заболевший выявлен 7 апреля.

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