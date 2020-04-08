Вашингтон, , 23:46 — REGNUM До 14 262 человек возросло количество погибших пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в США. Об этом 8 апреля сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий постоянный мониторинг ситуации с Covid-19.

Общее количество выявленных случаев заражения в США по состоянию на 23:30 мск составляет 419 975, количество выздоровевших пациентов достигло 22 966 человек.

Лидером по количеству подтверждённых случаев заражения в стране является штат Нью-Йорк. Здесь за сутки было зарегистрировано 6268 случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

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