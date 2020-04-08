Тула, , 23:44 — REGNUM Случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 13 населённых пунктах Тульской области. Об этом сообщили вечером 8 апреля в оперативном штабе региона.

Согласно обнародованным данным, большинство заболевших — 30 человек — выявлено в Туле. В Суворове зафиксировано пять случаев заболевания, в Заокском районе — четыре, в Алексине и Донском — по три случая, в Тёплом — два случая.

Ещё по одному заболевшему выявлено в Новомосковске, Узловой, Ефремове, Кимовске, Куркино, Ясногорске и Богородицком районе.

Всего на территории Тульской области официально подтверждено 54 случая заболевания. Пять пациентов излечились. Скончалась одна женщина 93 лет, сдавшая отрицательный тест после прохождения лечения и готовившаяся к выписке.

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