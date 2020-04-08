Богота, , 23:35 — REGNUM По нечётным числам в Боготе могут выходить из дома только мужчины, по чётным — только женщины, сообщила 8 апреля в обращении к землякам глава города Клаудия Лопес.

Лопес «По чётным числам выходить на улицу могут только женщины, по нечётным — только мужчины».

Что касается людей, которые называют себя трансгендерами, то они могут покидать свои дома, отметила чиновник, «в зависимости от своей гендерной идентичности».

Эти меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса. Начнут они действовать с 13 апреля — до окончания карантина.

Напомним, введённый 24 марта карантин в Колумбии будет действовать до 26 апреля. В стране подтверждено 1780 случаев инфицирования коронавирусом, летальных исходов 50.

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