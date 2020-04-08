Москва, , 23:27 — REGNUM Российские авиакомпании за период с 20 марта вернули в Россию из-за рубежа более 164 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения российских граждан.

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе заседания проинформировал, что с момента возобновления вывозных рейсов с 6 апреля восемью рейсами было возвращено 1211 российских граждан.

«За все время работы группы с 20 марта в Россию вернулось более 164,6 тысячи соотечественников», — отметил он.

Напомним, с 6 апреля международные авиарейсы для вывоза граждан России осуществляются по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилёта». Такое решение принято с целью обеспечения условий для сдерживания распространения коронавируса.

Гражданам, желающим вернуться на родину из другой страны, теперь необходимо подать соответствующую заявку на портале государственных услуг. На основании этих данных формируются списки пассажиров для вывоза.