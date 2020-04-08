Канберра, , 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.

По их утверждению, ивермектин подавляет SARS-CoV-2, возбуждающий коронавирус.

Исследователи заявили, что в ходе опытов они изучили воздействие препарата на клетки, ранее зараженные коронавирусом. По их данным, через двое суток после введения ивермектина в зараженную клетку, содержание в ней вирусной РНК снизилось более чем на 99%.

«Через 48 часов в обработанных ивермектином клетках уровень содержания вирусной РНК снизился в пять тыс. раз по сравнению с контрольными образцами. Это равнозначно потере практически всего вирусного материала, содержавшегося в клетке», — указано в статье.

При этом учёные уверяют, что токсичного воздействия ивермектина на образцы не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире заражены коронавирусом свыше 1,3 млн человек, из которых более 79 тыс. скончались.

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