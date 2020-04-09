Москва, , 07:20 — REGNUM Запущенные во время режима самоизоляции онлайн-экскурсии и другие развлекательные видеоматериалы, посвященные ВДНХ, посмотрели уже 1,5 млн человек. Такие цифры привела заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Примечательно, что воспользовались виртуальными экскурсиями не только жители России, но и иностранных государств, например, Германии, США и Казахстана. Наибольший интерес посетители проявляли к онлайн-экскурсиям и мастер-классам.

Первое место среди наиболее популярных онлайн-продуктов заняла видеоэкскурсия по музею ВДНХ, которая набрала более 135 тысяч просмотров. Второе место досталось мастер-классу по исторической каллиграфии центра славянской письменности «Слово», который посмотрели более 120 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров экскурсия центра «Космонавтика и авиация» — «Время первых», которую посмотрели около 73 тысяч зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: ВДНХ на период карантина запускает онлайн-экскурсии и лекции