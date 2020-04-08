Киров, , 22:53 — REGNUM До 28 апреля по согласованному с Минздравом РФ графику в Кировской области для лечения больных с коронавирусом подготовят 636 коек. Об этом заявил губернатор Игорь Васильев на совещании президента РФ Владимира Путина с министрами и главами регионов.

По словам Васильева, сейчас в регионе «выявлено 39 случаев заражения, 20 — подтверждено», восемь человек выздоровели. На домашнем карантине находится 1451 человек. В области работает обсерватор. Кроме того, открыт хирургический корпус для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, которые находятся на карантине и, возможно, являются носителями инфекции.

Васильев рассказал, что предприятия регионы поделены на три сектора: «зелёный», «жёлтый» и «красный». Прежде всего в поддержке нуждаются те организации, которые вошли в «красную зону» и вынуждены приостановить работу — это, как правило, малые предприниматели, оказывающие услуги в сфере непродовольственного бизнеса, торговые центры, кинотеатры, спортивные залы.

Губернатор отметил, что если в предыдущие периоды предприниматель работал «вбелую», платил достойную заработную плату, сопоставимую со средним уровнем по отрасли, то его работники смогут получить компенсацию один МРОТ, что соответствует максимальному размеру пособия по безработице. Процедура получения должна быть максимально простой, главным источником информации должна стать ФНС (Федеральная налоговая служба), которая уже располагает всеми необходимыми данными в электронном виде.

«Сейчас я, наверное, такой термин применю, что, может быть, и работа вот этих людей — остаться дома и препятствовать распространению инфекции», — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что в области принято решение о необходимости поддержки транспортных предприятий.

«Мы у себя приняли решение в том числе предоставить дотацию транспортным компаниям, чтобы транспорт ходил сейчас как можно чаще, потому что не должно быть скученности ни в автобусах, ни в троллейбусах. То есть это дополнительная мера безопасности», — уверен Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания Путин заявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, людей, потерявших работу. О дополнительных мероприятиях в сфере сохранения рынка труда, а также о дополнительных выплатах врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.