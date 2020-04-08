Белград, , 22:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын Данило заразился новым коронавирусом. Соответствующую запись он разместил 8 апреля на своей странице в Instagram.

«Мой первенец заразился коронавирусом. Клиническая картина такова, что он помещен в инфекционную больницу», — написал Вучич.

Президент республики добавил, что после того, как был поставлен диагноз, сын призвал его «не сдаваться».

Официальных сообщений о том, выявлен ли коронавирус у самого Александра Вучича, на данный момент не поступало.

По последним данным, на территории Сербии подтверждено уже около 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 61 завершился летальным исходом.