Москва, , 22:26 — REGNUM Плата за парковку для медицинских работников в Москве будет отменена в ближайшее время. Об этом сообщается 8 апреля в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В департаменте отметили, что мэр Москвы Сергей Собянин «давно дал поручение отменить плату за парковку медикам».

«Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями регионов распорядился обеспечить повышенные страховые гарантии и специальные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.

Заявлено, что на дополнительные выплаты медицинским работникам из федерального бюджета будет выделено свыше 10 млрд рублей.