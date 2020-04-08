Москва, , 22:05 — REGNUM Один из пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Москве 8 апреля, проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«Один из скончавшихся был пациентом частной медицинской организации: 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве скончались ещё семь пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, общее число умерших в столице достигло 38 человек.

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