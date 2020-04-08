Москва, , 21:52 — REGNUM Об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом уже выздоровевших пациентов на территории России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 апреля в эфире телеканала «Россия-1».

Попова пояснила, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией. Если человек один раз переболел COVID-19, то потом он остаётся здоровым, отметила глава Роспотребнадзора.

Также Попова отметила, что все управленческие решения в стране должны приниматься исходя из эпидемической ситуации и её развития, а также в интересах экономики РФ. Но основным фактором, влияющим на принятие решений, должна быть, по мнению главы Роспотребнадзора, забота о здоровье граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почему, по мнению Анны Поповой, в России коронавирусом заразилось много молодёжи.

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