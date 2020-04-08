Душанбе, , 21:46 — REGNUM На выплату единовременных денежных пособий инвалидам и малоимущим гражданам правительство Таджикистана планирует потратить порядка 3 млн долл., сообщает«Авеста».

Министерство труда, миграции и занятости в свою очередь составило списки малоимущих граждан, а также инвалидов. Распределением денежных средств займётся другое ведомство — министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Эти денежные средства — часть предоставленного стране Всемирным банком (ВБ) гранта в размере 11,3 млн долл. на реализацию проекта экстренного реагирования на угрозу распространения коронавирусной пневмонии на территории Таджикистана.

Сегодня, 8 апреля, нижняя палата парламента страны ратифицировала соглашение между Таджикистаном и Международной Ассоциацией Развития (ВБ) о выделении денежных средств на данный проект.

Ранее, 3 апреля, руководство ВБ со своей стороны также утвердило данное соглашение.