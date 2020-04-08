Москва, , 21:44 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР на фоне коронавируса попросили главу правительства РФ Михаила Мишустина ввести мораторий на эвакуацию автомобилей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы попросили правительство ввести мораторий на эвакуацию автомобилей, на приостановление работы парконов. Зачем дополнительно провоцировать рост социальной напряженности?» — отметил Нилов в Facebook.

Есть ситуации, когда непредумышленные, мелкие и не представляющие общественной опасности нарушения в нынешних условиях пусть и не оправданы нормами законодательства, однако объяснимы конкретными ситуациями, уверен депутат.

Предложение прозвучало в рамках встречи депутатов фракции ЛДПР с премьер-министром в преддверии отчета правительства.

Также было предложение отменить плату за парковки для медиков в крупных городах страны.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение недели проходят встречи фракций Госдумы с главой правительства. Уже прошли встречи КПРФ и «Справедливой России», 9 апреля запланирована встреча «Единой России».

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