Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире составляет 1 353 361 человек, а с начала пандемии от этой инфекции скончались 79 235 человек, сообщает 8 апреля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, за последние сутки выявлено 73 639 человек, заразившихся коронавирусом, а за тот же период умерли от COVID-19 6695 человек.

При этом в тот же день в США Университет Джонса Хопкинса заявил, что в мире от коронавируса погибло 85 397 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главными очагами пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 остаются Западная Европа и США.

Ситуация с коронавирусом была официально признана пандемией 11 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв COVID-19 в мире превысило 85 тыс. человек