Челябинск, , 21:41 — REGNUM В Челябинской области на дистанционное обучение переведены 96% школ. Об этом заявил журналистам глава областного минобразования Александр Кузнецов.

Там, где нет интернета, связь между детьми и педагогами налажена по телефону, пишет Накануне.Ru.

Министр отметил, что система «Сетевой город» периодически бывает перегружена. Наладить образовательный процесс помогает множество образовательных платформ. Кузнецов при этом призывает помнить о санитарно-эпидемиологических требованиях к обучению дистанционно. Он напомнил, что дети не должны часами сидеть за компьютером.