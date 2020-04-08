Балтимор, США, , 21:32 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 85 тыс. человек, 8 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По информации мониторингового центра Университета, число жертв COVID-19 в мире на данный момент составило 85 397 человек. Наибольшее число жертв, 17 669, в Испании. В Италии — 14 673 погибших, в США — 13 007.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире составляет 1 464 852, из них 402 923 — в США, 146 690 — в Испании, 139 422 — в Италии.

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