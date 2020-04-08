Москва, , 21:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что он по собственной инициативе приобрел в аптеке так называемый блокатор вируса, который и решил носить с собой в виде бейджа на пиджаке. Об этом он рассказал журналистам сегодня, 8 апреля.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Песков пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции с губернаторами провел сегодня президент России Владимир Путин, с блокатором для вирусов в виде бейджа на груди.

Позднее журналисты поинтересовались у Пескова, это его личная инициатива или сотрудников администрации президента обязывают носить такие блокаторы?

«Это я сам в аптеке купил», — ответил Песков.

Стоит отметить, что действие блокатора вирусов основано на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух в небольшом радиусе вокруг блокатора.