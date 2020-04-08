Париж, , 21:24 — REGNUM Количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, приближается во Франции к 11 тыс. человек, заявил 8 апреля на брифинге глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, речь идёт об умерших в больницах и медико-социальных учреждениях Франции.

Общее число смертей, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения, составляет 10 328 человек.

Саломон уточнил, что сейчас в больницах остаются 30 033 человека, из которых 7048 требуют условий реанимации.

В большинстве это люди в возрасте от 60 лет, однако 34% из них заметно моложе.

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