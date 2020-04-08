Бангкок, , 21:19 — REGNUM Водители тук-туков (трёхколесных мотоциклов для туристов) объединились и предложили новую услугу по доставке посылок в Бангкоке. Об этом 8 апреля сообщает Bangkok Post.

Владельцы тук-туков на время пандемии коронавируса лишились своих обычных заработков из-за значительного снижения количества туристов. Компании, ранее предлагавшие экскурсии на тук-туках, переквалифицировались на развоз посылок.

Новый бизнес представили около 50 владельцев тук-туков в Бангкоке. Как отметил исполнительный директор одной из фирм, предлагавших туристические поездки на таком виде транспорта, сейчас им уже поступило около 40 звонков с просьбой о доставке.

Стоит отметить, что в Таиланде туризм является одним из ключевых направлений в экономике страны. В связи с пандемией коронавируса управление по туризму Таиланда было вынуждено сократить прогноз до 33 млн прибытий, по сравнению с почти 40 млн в 2019 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении властями Таиланда виз всем туристам, застрявшим в стране из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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