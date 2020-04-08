Москва, , 21:17 — REGNUM Порядка четверти населения Москвы продолжает передвигаться по городу в условиях действия ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с руководителями регионов.

По словам Собянина, в Москве на сегодняшний день около трёх миллионов человек работают, два миллиона человек переведены на дистанционную работу и ещё порядка двух миллионов находятся в отпусках.

«Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения», — сказал мэр столицы, выразив мнение, что «на сегодня это более или менее оптимальный баланс».

Собянин добавил, что «можно было вообще всё закрыть», но в таком случае город «не смог бы функционировать» в длительный период самоизоляции.