Рим, , 21:01 — REGNUM Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что учены не советуют ему ослаблять ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусной инфекцией в Италии складывалась крайне неблагоприятно. Эпидемия начала распространятся на севере страны в регионе Ломбардия, а затем быстро распространилась по другим областям.

На сегодняшний день в Италии зарегистрировали 95 262 случая заражения коронавирусом. Скончались 17 669 человек. Вылечится смогли 26 491 человека.