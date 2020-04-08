Ивдель, Свердловская область, , 20:54 — REGNUM В свердловском Ивделе окончены работы по тушению крупного пожара. Пламя было полностью потушено в 22:30 по местному времени, сообщает областное управление МЧС.

Пожарные вернулись в места дислокации. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, днём загорелись два жилых дома и надворные постройки. Охваченная огнём площадь достигла 800 кв. метров. Тушение пожара осложнял сильный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные справились с огнём в свердловском Ивделе