Луганск, , 20:43 — REGNUM Пассажирские перевозки автотранспортом из Луганской Народной Республики в Россию и обратно будут приостановлены с 10 апреля. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Как уточняется, ограничения затрагивают все регулярные и нерегулярные перевозки автобусами, такси и легковыми автомобилями на заказ. Исключение предусмотрено только для специальных перевозок пассажиров с целью их централизованной доставки к пунктам получения российских паспортов на территории России.

Ограничения будут действовать до отмены режима повышенной готовности, объявленного в республике в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.