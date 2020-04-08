Нью-Дели, , 20:43 — REGNUM Все клиники Индии должны проводить тестирование людей на коронавирус бесплатно, постановил 8 апреля индийский Верховный суд, передаёт NDTV.

В суде пояснили, что частные клиники взимают по четыре с половиной тысячи рупий за тест, тогда как гослаборитории проводят анализы бесплатно.

Люди, отмечает суд, не должны из-за отсутствия денег оставаться без тестирования. Судебная инстанция призвала частников «сыграть важную роль в сдерживании масштабов пандемии, оказывая бесплатные услуги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 5194, летальных исходов 149.

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