Симферополь, 8 апреля 2020, 21:08 — REGNUM У одного из пациентов центральной городской больницы Армянска в Крыму, которую ранее закрыли на двухнедельный карантин, подтвердилось наличие коронавируса. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 8 апреля написал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армянске закрыли на карантин больницу из-за угрозы заражения врачей и пациентов коронавирусом.
Всего в республике на текущий момент зарегистрировано уже 26 случаев заболевания COVID-19.
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