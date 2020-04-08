Симферополь, , 21:08 — REGNUM У одного из пациентов центральной городской больницы Армянска в Крыму, которую ранее закрыли на двухнедельный карантин, подтвердилось наличие коронавируса. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 8 апреля написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Установлено, что один из членов семьи с подтверждённым лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска… Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования будут приняты соответствующие управленческие решения», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армянске закрыли на карантин больницу из-за угрозы заражения врачей и пациентов коронавирусом.

«Женщина вернулась из Москвы, там работала. Её брат с гипертоническим кризом попал в больницу Армянска, пролежал там, контактировал максимально с больными, врачами», — сообщал глава РК Сергей Аксёнов.

Всего в республике на текущий момент зарегистрировано уже 26 случаев заболевания COVID-19.

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