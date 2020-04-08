Нью-Йорк, США, , 20:34 — REGNUM На 779 человек возросло за сутки количество погибших с выявленной коронавирусной инфекцией в американском штате Нью-Йорк. Об этом 8 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Общее количество погибших от последствий заражения коронавирусом в штате достигло 6 268 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано самое большое количество летальных исходов на территории штата с начала эпидемии.

При этом губернатор штата отметил снижение числа госпитализированных жителей штата. По его мнению, благодаря предпринятым мерам против распространения инфекции, в частности, благодаря социальному дистанцированию, закрытию школ и ряда предприятий, кривая эпидемии стала постепенно выравниваться.

Куомо отметил необходимость продолжения всех введённых ограничительных мер, так как ситуация в штате по-прежнему остаётся тяжёлой.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего на территории США выявлено более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 4009 умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк.

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