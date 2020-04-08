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Президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, что для малого и среднего бизнеса на ближайшие шесть месяцев вводится отсрочка по всем налогам, кроме НДС. Он поддержал инициативу Народного фронта о дополнительной годовой реструктуризации долгов по налогам, которую в ходе встречи с предпринимателями озвучил президенту руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

«Мы предлагаем правительству ввести годовую рассрочку по уплате отложенных налогов, чтобы через шесть месяцев можно было по частям в течение года выплачивать долги по налогам, а не одной большой суммой всего долга за шесть месяцев», — сказал Илья Семин на встрече президента с представителями предпринимательского сообщества 26 марта.

Глава государства тогда посчитал целесообразным такое предложение: «Здесь необходимо все просчитать. Мы обязательно проработаем это с Минфином».

В среду, 8 апреля, на совещании с членами правительства и главами регионов, Владимир Путин подчеркнул, что не должно возникнуть ситуации, когда через полгода компаниям придется сразу одномоментно выплачивать накопленные долги: «Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки».

«Изначально это не было проработано и могло стать дополнительной нагрузкой для бизнеса. И мы видим, что сегодня эта мера экономической поддержки была озвучена президентом уже в виде решения. Президент и Правительство оперативно реагируют на просьбы общественников и представителей предпринимательского сообщества. Это дает веру в то, что негативные последствия кризиса для экономики будут смягчены, и это поможет сохранить рабочие места», — отметил Илья Семин.

На встрече главы государства с представителями предпринимательского сообщества Илья Семин представил экономическую программу Общероссийского народного фронта, которая представляет собой пакет из 17 предложений, дополняющих объявленные меры по поддержке бизнеса и занятости граждан.

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