Москва, 8 апреля 2020, 20:33 — REGNUM
Президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, что для малого и среднего бизнеса на ближайшие шесть месяцев вводится отсрочка по всем налогам, кроме НДС. Он поддержал инициативу Народного фронта о дополнительной годовой реструктуризации долгов по налогам, которую в ходе встречи с предпринимателями озвучил президенту руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.
Глава государства тогда посчитал целесообразным такое предложение: «Здесь необходимо все просчитать. Мы обязательно проработаем это с Минфином».
В среду, 8 апреля, на совещании с членами правительства и главами регионов, Владимир Путин подчеркнул, что не должно возникнуть ситуации, когда через полгода компаниям придется сразу одномоментно выплачивать накопленные долги: «Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки».
На встрече главы государства с представителями предпринимательского сообщества Илья Семин представил экономическую программу Общероссийского народного фронта, которая представляет собой пакет из 17 предложений, дополняющих объявленные меры по поддержке бизнеса и занятости граждан.
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