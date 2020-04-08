Анкара, , 20:32 — REGNUM За сутки в Турции проведено около 24 тыс. проверок на COVID-19, общее число выявленных случаев возросло на 4117 до 38 226, 8 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Минздрава Турции, за 24 часа 87 человек умерли от коронавирусной инфекции, общее число погибших достигло 812 человек.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире на данный момент превышает 1,45 млн, число погибших — уже больше 85 тыс.

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