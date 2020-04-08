Москва, , 20:29 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) возмущен тем, что Москва тратит почти 20 млрд рублей на закупку бетонных бордюров на фоне спада экономики в пандемию коронавирусом.

«У меня не хватает цензурных слов, чтобы прокомментировать новость о том, что в Москве почти 20 млрд рублей выделяют в этом году на закупку бордюров», — отметил Лебедев в Facebook.

Он возмущен такими тратами города во главе с Сергеем Собяниным.

«Какие бордюры в такое время? Да просто если раздать эти деньги людям, то миллиону москвичей можно выдать по 20 тысяч рублей, и я уверен, что они потратят эти деньги с большим умом, чем мэрия», — указал парламентарий.

Депутат предлагает сравнить две цифры: президент сообщил, что 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а также реанимобилей и машин скорой помощи по всей стране, а в Москве выбрасывают 20 млрд рублей на бордюры, которые могут ещё стоять годами.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне коронавируса и спада экономики Москва объявила многомиллиардные тендеры на благоустройство города.

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