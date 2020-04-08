Бишкек, , 20:28 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело против жителя города Нарына, который отказывается лечиться от коронавируса, передает «Elgezit» сегодня, 8 апреля.

Зараженный мужчина опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал о том, что он сам и члены его семьи не будут лечиться от коронавируса. При этом он утверждал, что применение лекарств негативно сказывается на состоянии их здоровья.

По имеющейся информации, этот гражданин Киргизии в ноябре 2019 года уехал в Пакистан проповедовать ислам, а 15 марта 2020 года вернулся на родину. По прибытии в Киргизию у него взяли анализы на коронавирус, показавшие, что мужчина инфицирован и уже болеет.

Несмотря на то, что его поместили под домашний карантин, нарынчанин отказался лечиться и постоянно нарушал санитарно-эпидемиологические правила, контактируя с другими людьми. В результате он заразил еще троих земляков.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет.

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