Монровия, , 20:25 — REGNUM Трёхнедельный режим чрезвычайной ситуации объявлен в Либерии, пишет 8 апреля Front Page Africa.

Соответствующее объявление сделал либерийский президент Джордж Веа. Он пояснил, что в эти три недели на улицу можно будет выходить лишь по неотложным делам, причём не более чем на час.

Покидать дом одновременно двум и более членам одной семьи не разрешается. Режим вступает в силу в ночь на 11 апреля.

Напомним, в Либерии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 14, летальных исходов четыре (первый зарегистрирован 4 апреля).

Читайте ранее в этом сюжете: В Либерии от коронавируса скончался 72-летний мужчина