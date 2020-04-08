Ашхабад, , 20:19 — REGNUM Власти столицы Туркмении для борьбы с распространением коронавируса ввели ограничения по количеству гостей на семейных торжествах, передает «Хроника Туркменистана».

Теперь на свадьбы и дни рождения жителям Ашхабада разрешается приглашать не более 200 человек.

Также новые ограничения затронули посетителей кафе и ресторанов — за один стол разрешено сажать не более шести человек.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые кафе и рестораны перестали пускать клиентов, сосредоточившись на доставке блюд на дом. Однако большинство из них по-прежнему остаются открытыми для посетителей.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным туркменских властей, на территории Туркмении до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.