Тбилиси, , 20:14 — REGNUM Грузия получит от Евросоюза вторую по размерам среди стран Восточного партнерства помощь на цели борьбы с коронавирусом. Согласно информации с официального сайта Еврокомиссии, Грузии достанется 183 млн евро. Эта сумма будет направлена на удовлетворение неотложных и краткосрочных нужд страны.

Больше Грузии получит только Украина, которой ЕС выделит 190 млн евро. Затем идет Армения — 92 млн евро. Молдавии достанется 87 млн евро, Белоруссии — 60 млн, а Азербайджану — только 14 млн.

Всего на оказание помощи странам Восточного партнерства Евросоюз выделит 963 млн евро. В том числе 80 млн евро предназначено на неотложные нужды, а 883 млн евро рассчитано на краткосрочную и среднесрочную перспективу для поддержки социально-экономического развития и восстановления региона после пандемии.