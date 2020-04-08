Краснодар, , 20:05 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев в числе глав других регионов РФ отчитался перед президентом Владимиром Путиным о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавирусной инфекции. Селектор президента с губернаторами состоялся 8 апреля, сообщает ИА REGNUM. Кондратьев, в частности, заявил в своём докладе, что введение нерабочих дней, а затем и карантина в крае дало возможность снизить единовременную нагрузку на больницы, выиграть время для развёртывания дополнительных специализированных коек — их будет создано 3 тыс. 339.

«Сегодня мы выявляем коронавирус у тех, кто заболел или контактировал с заболевшими еще две недели назад. Процесс сейчас контролируемый, прежде всего, за счет ограничительных мер. Если до конца этой недели эпидемиологическая обстановка не ухудшится, часть ограничений, касающихся передвижения внутри муниципалитетов, работы рынков, ярмарок, мы снимем. Но режим самоизоляции продолжится», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

Губернатор также доложил о том, что решением краевых властей медработникам планируется выплачивать региональные надбавки, также планируется выделить единовременные выплаты в 5 и 10 тыс. рублей малоимущим и малоимущим многодетным семьям соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Краснодарском крае подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии. Один человек скончался, 15 пациентов выздоровели.