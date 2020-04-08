Астрахань, , 20:04 — REGNUM В Астрахани детский сад № 127 был закрыт для посещения до выявления факта заражения воспитанника коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

Региональное министерство здравоохранения подтвердило, что у одного из воспитанников сада был выявлен условно положительный тест на коронавирус. Подтверждения диагноз пока не получил.

Детсад был закрыт ещё 2 апреля. Там проводится дезинфекция, персонал и воспитанники находятся на самоизоляции. Контактировать с ребёнком, у которого подозревают коронавирус, могли 178 человек — это и дети, и взрослые. У 153 уже взяли тесты на коронавирус, обработано 48 из них — результаты отрицательные.

Всего в областном центре работает 44 дежурных группы в 44 детсадах. В них принимают детей, родители которых продолжают работу в режиме всеобщей самоизоляции.

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