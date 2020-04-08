Рим, , 20:04 — REGNUM Более двух тысяч человек были объявлены полностью излечившимися от коронавируса в Италии. Об этом 8 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии. По данным Боррелли, количество выздоровевших пациентов за последние десять дней возросло на 50%.

На сегодняшний день общее количество выявленных случаев заражения в Италии составляет 95 262, за сутки их число выросло на 1195 человек. Количество жертв заболевания COVID-19 за сутки выросло на 552 человека, общее количество погибших достигло 17 679.

При этом отмечается снижение числа пациентов в палатах интенсивной терапии. За последние сутки из палат были переведены 99 больных. Второй день подряд понижается и число госпитализированных с выявленной коронавирусной инфекцией. За 24 часа количество таких пациентов снизилось на 233 человека, до 28 718.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выздоровлении от коронавирусной инфекции технического директора «Милана» Паоло Мальдини.

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