Рига, , 19:59 — REGNUM Представители Swedbank в сотрудничестве с сотрудниками Snapshots в конце марта 2020 года опросили 726 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Об этом пишет в среду, 8 апреля, портал Dienas Business.

Так, 64% опрошенных высказали тревогу о падении своих доходов из-за пандемии COVID-19 в будущем, 25% респондентов уже столкнулись с этой проблемой. Самую большую тревогу у жителей, согласно результатам исследования, вызывают опасения потерять работу и отсутствие накоплений.

Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 у 25% опрошенных снижение доходов уже произошло. В секторе общественного питания и гостиничного бизнеса снижение доходов коснулось 78%. В строительстве — 38%, перевозках и хранении — 37%, индустрии развлечений — 33%. Менее всего почувствовали снижение доходов государственные чиновники, представители вооруженных сил и сотрудник спецслужб (всего 3%).

64% опрошенных беспокоятся о снижении доходов в будущем и необходимости затянуть пояса. Только десятая часть считает, что режим ЧС, введённый из-за пандемии COVID-19, на них не отразится.