Курск, , 19:49 — REGNUM В Курской области один из заводов компании «Бел-Поль» в поселке Малиновом сменил профиль из-за угрозы распространения коронавируса и приступил к изготовлению медицинских защитных костюмов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Костюм для защиты от биологических факторов является собственной разработкой предприятия. Ткань водоотталкивающая, не пропускает пыль. В зависимости от характера выполняемых работ комбинезон может быть дополнен нарукавниками и фартуком. В комплект входит также респиратор или медицинская маска. Первые 400 костюмов медицинские учреждения региона получат через 10 дней.

Созданные на предприятии комплекты отвечают требованиям защиты медперсонала от коронавируса. Также на перепрофилированном заводе работает цех пошива гигиенических масок, в котором работают 48 человек.

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