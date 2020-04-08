Казань, , 19:51 — REGNUM В Татарии травматологический центр республиканской клинической больницы в начале апреля переоборудовали во временный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Сегодня, 8 апреля, глава республики Рустам Минниханов посетил приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и зону жизнеобеспечения. Медучреждение рассчитано на 200 коек, из них 20 являются реанимационными. Порядка 70 коек имеют точки подачи кислорода, в том числе 20 коек имеют консоли для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего можно развернуть до 90 аппаратов ИВЛ.

В госпитале сформировано 15 бригад для посменной работы и он полностью готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией в состоянии различной степени тяжести.

Глава Татарии пообщался с медперсоналом и выразил им восхищение за самоотверженный труд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовская городская клиническая больница №2 имени В. И. Разумовского перепрофилирована для оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусом. В стационаре будет развернуто 417 коек инфекционного профиля, включая 298 коек, обеспеченных кислородом, и 148 — аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). 130 коек с необходимым оборудованием уже готовы. Для дополнительных реанимационных мест выделят отдельный лечебный корпус.

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